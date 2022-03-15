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Van’da bir haftada bin 533 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Van’da bir haftada bin 533 düzensiz göçmen yakalandı

Van’da jandarma ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalar sonucunda bin 533 düzensiz göçmen yakalandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı olayına sebebiyet veren 24 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış olup, yargılanmaları devam etmektedir." denildi.

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