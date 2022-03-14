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Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Van’da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir haftada 231 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı. Suçta kullanılan 3 araca el konuldu, yakalanan yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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