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Japonya'dan Rus enerjisine karşı hamle! Bağımlılık düşürülmeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Japonya’dan Rus enerjisine karşı hamle! Bağımlılık düşürülmeli

Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi Japonya'yı da harekete geçirdi.Japonya, G-7 ülkelerine Rus enerjisi uyarısında bulundu. Enerji durumunun, ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterdiğini belirten Japon Bakan, "Yönü aniden değiştirmek zor olacak ancak gelecekte Rusya'ya olan bağımlılığı düşürmeyi amaçlamalıyız." diye konuştu.

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