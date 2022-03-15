SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor! İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Mart ayının ikinci kabine toplantısını gerçekleştirmek üzere Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Rusya Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelerin öncelikli olduğu ve birçok başlığın masaya yatırılacağı Kabine toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıalcak. Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.