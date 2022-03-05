05 Mart 2022, Cumartesi
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İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2022
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İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu yapıldı

Son dakika haberine göre: Fatih’te helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen gözaltına alındı.

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