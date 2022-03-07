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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 90 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 90 kişi yakalandı

Fatih'te düzenlenen operasyonda 2'si 18 yaşından küçük toplam 90 göçmen yakalandı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız silah, 15 mermi ve 27 uyku tulumu ele geçirildi.

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