Rusya-Ukrayna savaşının vurduğu oligarklar isyan etti! Tüm dünyayı etkileyecek

Melnichenko Reuters'a verdiği demeçte, "Ukrayna'da olanlar gerçekten trajik. Acile barışa ihtiyacımız var. Uyruk olarak Rus, doğuştan Belaruslu ve kandan ise bir Ukraynalı olarak kardeş halkların savaşıp ölmesine tanık olurken, büyük acı ve inançsızlık hissediyorum" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Rus oligark'ın süper yatına İtalya'da el konulmuştu. Şu an İtalya'nın kuzeyindeki Trieste limanında tutulan dev yatın değerinin 530 milyon euro olduğu biliniyor.