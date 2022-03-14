Rusya-Ukrayna savaşının vurduğu oligarklar isyan etti! Tüm dünyayı etkileyecek
Rusya-Ukrayna savaşı oligarkları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Saldırı sonrası başta ABD olmak üzere uluslararası alanda pek çok yaptırım kararında bulunan ülkelerin hedefinde Rus oligarklar da var. Rus oligark Anderi Melnichenko ise Reuters'a ilginç açıklamalar yaptı.
Öte yandan savaşın kendisi kadar Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra Rusya hükümetine yakınlıklarıyla bilinen multimilyoner Rus oligarklar da gündemden düşmüyor.
Uluslararası alanda Rusya'ya yapılan yaptırımlardan oligarklar da etkilendi. Bu oligarklar arasında kömür ve gübre kralı Anderi Melnichenko da var.
Reuters'tan alınan bilgilere göre ise Melnichenko'dan ilginç bir çıkış geldi. Sabah saatlerinde konuşan oligark, savaşın mutlaka durdurulması gereken bri trajedi olduğunu söyleyerek zaten yüksek olan gübre fiyatlarının çiftçileri zora sokacağını ve tüm dünyayı etkileyen gıda krizi yaşanacağını ifade etti.
Melnichenko Reuters'a verdiği demeçte, "Ukrayna'da olanlar gerçekten trajik. Acile barışa ihtiyacımız var. Uyruk olarak Rus, doğuştan Belaruslu ve kandan ise bir Ukraynalı olarak kardeş halkların savaşıp ölmesine tanık olurken, büyük acı ve inançsızlık hissediyorum" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda Rus oligark'ın süper yatına İtalya'da el konulmuştu. Şu an İtalya'nın kuzeyindeki Trieste limanında tutulan dev yatın değerinin 530 milyon euro olduğu biliniyor.
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