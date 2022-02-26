26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Oligark ne demek? Oligark kelime anlamı nedir? Rus oligark ne demek?

Oligark ne demek? Oligark kelime anlamı nedir? Rus oligark ne demek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2022
ABONE OL
Oligark ne demek? Oligark kelime anlamı nedir? Rus oligark ne demek?

Oligark ne demek? Oligark kelime anlamı nedir? Rus oligark ne demek? Rus oligarklara yönelik yapılan peş peşe yaptırımların ardından oligarkların ne olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.

Oligark kelime anlamı nedir? Oligark ne demek? Rus oligark kelime anlamı gündemde merak ediliyor. Dünya genelinde Rusya'ya yönelik yapılan yaptırımlar arasında Rus oligarkların mal varlığı da bulunuyor. Oligark ne demek sorusuna da yanıt aranıyor.

OLİGARK NE DEMEK?

Oligark, oligarşik düzendeki yöneticilere verilen isimdir. Günümüzde oligark dendiği zaman Rusya'daki büyük şirketlerin sahipleri olan isimler kast edilmektedir. Rus Oligarklar 1990'lı yıllarda komünizmin yıkılıp yerine kapitalist düzenin kurulması sırasında ortaya çıkmışlardır.

OLİGARKLAR NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Oligarkların önemli bir bölümü servetlerini, 1990'larda, dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin'in idaresinde gerçekleşen ve devlet varlıklarının özel sektöre kaotik ve yolsuzluklarla dolu bir süreçte devredildiği sırada yapmıştır.

Bir dönem Boris Yeltsin'in beyin takımından olan Berezovski, 2000 yılında Washington Post gazetesine yazdığı bir makalede kendisine ve diğer oligarklarla ilgili olarak "Devlet Başkanı Yeltsin'in yarattığı kişiler" diyerek oligarkların nereden geldiklerini açıkça itiraf etmişti ve kendilerini " Rusya'daki yeni demokrasinin muhafızları" şeklinde tanımlamıştı.

1991 yılında komünizm çökerken Rusya'da ithalat, kaçakçılık ve kara borsadan para kazanan ve işlerini çoğunlukla nakit para ile döndüren "iş adamları" vardı. Devlete ait işletmelerin özelleştirilmesinde bu iş adamları öne çıktı ve Rusya ekonomisindeki kaynakların sahibi oldular. Çoğu tekel konumunda olan bu Rus şirketlerinin sahipleri artık yeni milyarderler sınıfı yani oligarklardı.

Yeltsin 1991-1999 dönemlerinde Rusya başkanlığı yapmıştı. 1996 yılındaki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Yeltsin kamuoyu yoklamalarında geriden geliyordu. Son anda imdadına yeni kurulan milyarderler sınıfı yetişti ve seçim kampanyasına sponsor oldular. Berezovski, Yeltsin'in kampanyasına verilen bu desteğin seçimlerdeki zaferi açısından çok önemli olduğunu açık açık dile getirmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA