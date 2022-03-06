İtalya’dan oligarklara yaptırım: 140 milyon euroluk mal varlığına el konuldu

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının İtalyan basınına verdiği bilgiye göre, Oleg Savchenko'nun Lucca vilayetindeki 3 milyon avroluk 17. yüzyıldan kalma "Lazzareschi" villasına, Vladimir Soloviev'in Como kentindeki toplam 8 milyon avro değerindeki mülklerine, Gennady Timchenko'nun Sanremo şehrinde demirli 50 milyon avro değerindeki "Lena" isimli yatına ve Alisher Usmanov'un Sardinya adasındaki 17 milyon avroluk emlak kompleksine el koyuldu.