Letonya'dan dikkat çeken SİHA isteği: Çok seviniriz
Katıldığı her savaşta belirleyici güç olan Bayraktar SİHA'lar, sınıfının en çok talep gören silahı olarak her yere nam saldı. SİHA'ların başarısı son olarak Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks'i hayran bıraktı. Bakan Pabriks açıklamasında, Türkiye'den ilginç bir talepte bulundu.
Letonya'nın Savunma Bakanı Artis Pabriks, katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'ndan (ADF) "SavunmaSanayiST"nin sorularını yanıtladı.
"HENÜZ SİHA ANLAŞMASINI İMZALAMADIK"
Türkiye ile Bayraktar TB2'lerin tedariğiyle ilgili görüşmelerin halen daha devam ettiğini kaydeden Pabriks, "Henüz anlaşmayı (Bayraktar TB2 için) imzalamış değiliz. Bu ilgisiz olduğumuz manasına gelmiyor zira Türkiye'nin ürettiği pek çok endüstriyel ürünle ilgileniyoruz. Elbette bütçemizi de dikkate almamız gerekiyor. Bayraktar TB2'leri kendi semalarımızda test etmek istiyoruz. Şu anda Savunma Bakanlığı ile bunu konuşuyoruz. Yani hayır, almayacağız demiyorum ama gidip de yarın bu sistemi alıyoruz diyemem. İlgiliyiz ve bu sistemleri test etmek istiyoruz" dedi.
"TÜRKİYE'NİN PESCO PROJELERİNE GİRMESİNE DESTEK VERİRİZ"
Türkiye'nin, Avrupa'nın gelecekteki savunma ve güvenlik politikasının parçalarından birisi olacak olan Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması (PESCO) kapsamındaki projelere katılmak için yaptığı başvuruya ise, "Türkiye'nin PESCO projelerine dahil olmasını destekleriz. Bize göre kapı tüm NATO partnerlerine açık olmalı. AB söz konusu olduğunda Letonya Türkiye'yi pek çok durumda destekliyor. AB'deki lobiniz biziz. Bu kesinlikle bizim çıkarımıza olan bir durum" diye cevap verdi.
"BAZI TB2'LERİ ÜLKEMİZE KONUŞLANDIRIRLARSA MEMNUN OLURUZ"
"Gelecekte Türkiye'den ne bekledikleri" sorusuna ise, "Türkiye'ye gelince ise NATO içerisinde öncelikle kendilerinden siyasi destek bekliyoruz. Zira bahsettiğin üzere bazen NATO ve AB içerisindeki tartışmalarda ayrı düşebiliyoruz. Kendimizi bu tartışmalarla tutsak etmemeliyiz. İlkbaharda Savunma Bakanı Akar'ın Letonya'yı ziyaret etmesini bekliyoruz ve kendisi görmekten son derece memnun oluruz. Türkiye birkaç aylığına Letonya'ya Bayraktar TB2'ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz. Üç veya altı aylığına hava üslerimizde konuşlandırırlarsa bunları hem test eder hem de gözlem görevlerinde kullanırız. Bu çok hoş bir destek olur" ifadeleriyle yanıtladı.
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