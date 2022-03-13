13 Mart 2022, Pazar
Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede! Savaşın olumsuz etkileri büyüyor
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birçok ülkeden peş peşe yaptırım açıklaması geldi. Rusya'ya karşı alınan önlemlerin ardından Rus sporcular, bankalar ve ardından da oligarkların servetleri hedef alındı. İngiltere'de ise ilginç bir konu gündeme geldi. Birleşik Krallık Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Micheal Gove, oligarkların süper lüks evlerine el konulup Ukraynalı mültecilerin barınma problemine çözüm olmasını önerdi. Öneri, İngiltere'de Kabine'yi ikiye bölerken, Rus oligarkların dudak uçuklatan lüks evleri merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 13.03.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 16:51
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