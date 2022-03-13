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Haberler Galeri Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede! Savaşın olumsuz etkileri büyüyor

Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede! Savaşın olumsuz etkileri büyüyor

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birçok ülkeden peş peşe yaptırım açıklaması geldi. Rusya'ya karşı alınan önlemlerin ardından Rus sporcular, bankalar ve ardından da oligarkların servetleri hedef alındı. İngiltere'de ise ilginç bir konu gündeme geldi. Birleşik Krallık Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Micheal Gove, oligarkların süper lüks evlerine el konulup Ukraynalı mültecilerin barınma problemine çözüm olmasını önerdi. Öneri, İngiltere'de Kabine'yi ikiye bölerken, Rus oligarkların dudak uçuklatan lüks evleri merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 13.03.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 16:51
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Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede! Savaşın olumsuz etkileri büyüyor

Gove, iki hafta önceki Kabine toplantısında Rus oligarkların milyonlarca sterlin değerindeki malikanelerine el koymayı talep etti. Gove'un planına göre malikanelar Ukraynalı mültecilerin barınması için kullanılacak.

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Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede! Savaşın olumsuz etkileri büyüyor

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yerinden edilen 4.2 milyon mülteci başta Polonya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine sığınmaya başladı. Birleşik Krallık Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Micheal Gove'dan ise Birleşik Krallık'a yerleşecek mültecilerin barınma sorunu için ilginç bir teklif geldi.

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Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede! Savaşın olumsuz etkileri büyüyor

Şu an için teklif Dışişleri Bakanlığı tarafından 'yasal olarak uygulanabilir' olmadığı gerekçesiyle engelleniyor. Ancak bu durum karşısında Gove, hükümet içindeki muhalifleri 'oligark savunucuları' olmakla suçladı. Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Hazina Bakanı John Glen, fikirle ilgili çekincelerini sürekli olarak dile getiriyor.

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Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede! Savaşın olumsuz etkileri büyüyor

Öte yandan oligarkların milyonlarca lira değerindeki evleri merak konusu oldu.

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Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede! Savaşın olumsuz etkileri büyüyor

İşte İngiltere'de bulunan Rus oligarkların evleri:

KENSINGTON PALACE

Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'in Kensington Palace Gardens'ta 15 yatak odalı bir malikanesi var. Evin değerinin 150 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar 887 milyon) olduğu düşünülüyor.