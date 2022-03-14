Son dakika: CHP Karaburun’u kaçak cennetine dönüştürmüş! Engin Altay'dan sonra Murat Gül'den tarım arazisine villa skandalı
Son dakika haberine göre CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’a ait olduğu iddia edilen, Karaburun’daki zeytinliğe yapılan havuzlu kaçak villa skandalının ardından, aynı yerde yeni bir villa skandalı daha patlak verdi. Karaburun Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Murat Gül’ün, mülkiyeti kendisine ait Mordoğan Mahallesi’nde tapuda ham toprak olarak işli 279 ada 1 parseldeki 796 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisine kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Karaburun Belediyesi encümen üyesi de olan Gül’ün villası da, Engin Altay’ın villanın bulunduğu bölge gibi, Mart 2019’da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmişti.
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın Karaburun İlçesi Mordoğan Mahallesi'nde tapuda zeytinlik olarak işli alana havuzlu villa yaptırdığı yönündeki iddialar Türkiye gündemine oturdu. Aynı bölgede ikinci bir skandal daha patlak verdi.
Aynı zamanda Karaburun Belediyesi Encümen üyesi de olan Gül'ün Mordoğan Mahallesinde tapuda ham toprak olarak işli 279 ada 1 parseldeki 796,95 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisine tarımsal amaçlı tesis yapacağım diyerek süper lüks villa kondurduğunu gözler önüne serdi. Mordoğan köyüne giden yol üzerindeki dışı doğal taşlarla kaplı süper lüks villanın etrafının da tel örgülerle çevrili olduğu görüldü.
HAVUZU KAPATTI İDDİASI
Hatta diğer bir iddiaya göre Gül'ün bahçeye havuzda yaptırdığı fakat şikayetlerden çekindiği için kısa süre önce havuzun üstünü tahta bir perde ile kapatıp üzerine de çim serdiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kaçak villa olayından sonra Gül'ün tedirgin olduğu, villasını satmak için bazı girişimlerde bulunduğu iddiaları da kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. Gül'ün villası için 10 milyon lira bedel biçtiği de sızan bilgiler arasında yer aldı.
Yaşananlar eski adıyla Mordoğan köyü yeni adıyla da Mordoğan Mahallesi olarak bilinen bölgenin kaçak ve usulsüz yapılaşmanın adeta merkezi haline geldiğini gözler önüne serdi.
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