Son dakika: CHP Karaburun’u kaçak cennetine dönüştürmüş! Engin Altay’dan sonra Murat Gül’den tarım arazisine villa skandalı

HAVUZU KAPATTI İDDİASI

Hatta diğer bir iddiaya göre Gül'ün bahçeye havuzda yaptırdığı fakat şikayetlerden çekindiği için kısa süre önce havuzun üstünü tahta bir perde ile kapatıp üzerine de çim serdiği öne sürüldü.