İmamoğlu yönetimindeki İBB bir kez daha sınıfta kaldı! İstanbullunun kar çilesi bitmek bilmiyor
Son dakika haberleri... CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kez daha sınıfta kaldı. Henüz iki ay önce meydana gelen kar yağışında İstanbulluların saatlerce yolda mahsur kalmasına sebebiyet veren İmamoğlu yönetimi, günlerdir uyarılar verilmesine rağmen yine tedbir almayarak vatandaşları zor durumda bıraktı. İBB sorumluluğundaki Büyükdere Caddesi'nde ara ve ana yolların kapalı olduğu görülürken, vatandaşlar İstanbul'un dört bir yanında İETT otobüslerini itmek zorunda kaldı.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, günlerdir devam eden kar yağışı uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak vatandaşlara mağduriyet yaşattı.
İstanbul'un dört bir yanı yolda mahsur kalan vatandaşlarla doldu taştı. Kayda alınan görüntülerde İBB sorumluluğundaki bölgelerde gerekli tuzlama çalışmasının yapılmadığı görüldü.
Vatandaşlar İETT otobüslerinin yolda kalmasına da isyan etti. Kolları sıvayan vatandaşlar, İETT otobüslerini bizzat itmek zorunda kaldı.
İKİ AY ÖNCENİN AYNISI!
24 Ocak 2022 tarihinde yaşanan kar felaketinde İngiliz Büyükelçi ile kalkan balığı ciğeri yemeye giden Ekrem İmamoğlu, vatandaşların büyük tepkisini çekmişti. Aradan geçen süre CHP'li İBB yönetimindeki zaafiyetin olumlu yöne evrilmediğini gösterdi.
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