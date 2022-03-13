13 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Erbil'deki füze saldırısına kınama

Türkiye'den Erbil'deki füze saldırısına kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2022
ABONE OL
Türkiye’den Erbil’deki füze saldırısına kınama

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna yönelik füze saldırı düzenlendi. Türkiye Dışişleri Bakanlığından, Erbil'deki füzeli saldırı hakkında kınama açıklaması geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA