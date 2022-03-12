Ankara’da ulaşım çığırından çıktı! Vatandaş isyanda

ÜNAL: "YENİ UYGULAMA HEMŞEHRİLERİMİZİ MAĞDUR ETMİŞTİR"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal:

"Sincan ve Etimesgut'taki otobüs hatlarının kaldırılarak, otobüslerin sadece yakın metro duraklarına ring yapacak olması Ankaralıları ciddi olarak mağdur etmiştir. Bölgeden yaşayan on binlerce vatandaşımız gün içinde Kızılay'a gidip gelmek için bu otobüsleri kullanıyordu. Şimdi ise aktarma yapacaklar ve bu da ciddi zaman kaybına neden olacaktır. Üstelik aktarmanın ücretli olması sebebiyle de maddi olarak müşkül duruma düşeceklerdir."

AKTARMA ESKİSİ GİBİ ÜCRETSİZ OLMALI...

"Eğer bu uygulamada ısrar edilecekse Aktarma Ücretinden geri dönülmesi eskisi gibi aktarmanın ücretsiz olması gerekir. Çünkü daha önce bir Sivil Kızılay'a 4,50 TL'ye gelebilirken yeni uygulama ile 6,75 TL'ye gelebilecektir. Bir de başka bir aktarma daha kullanmak durumunda kaldığında bu miktar git gel ile gün içinde 18 TL'lara ulaşır. Arkası ve önü düşünülmeden yapılan bu uygulamadan Ankara Büyükşehir Belediyesi derhal vazgeçmelidir. Amaç esnafları rahatlatmak ise eğer daha verimli bir başka model üzerine çalışılması gerekir. Vatandaşı mağdur eden bir çözüm, çözüm değildir."

YAVAŞ: "ASGARİ ÜCRETLİLERE 52 TANE OTOBÜS BİLETİ VERECEĞİM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin" iddiasında bulunmuştu.

"ZAM YAPMAYACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk Meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Mansur Yavaş, "Ben esnafa 'bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına Belediye Meclisi'nde her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" iddiasında bulunmuştu.