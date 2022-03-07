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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" kitabı cuma günü satışa çıkıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kaleme aldığı Burası Çok Önemli kitabı cuma günü satışa çıkıyor

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' isimli kitap cuma günü satışa çıkıyor. Turkuvaz Kitap'tan yapılan paylaşımda kitabın ön siparişlere açıldığı bildirildi. Albayrak, kitabında enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye'ye yolculuktan bahsediyor.

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