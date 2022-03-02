75 kuruşa satılan ekmek 2 liraya çıktı! Mansur Yavaş’tan Halk Ekmeğe yüzde 60 zam

"Şirketin kapasite artırımı ve yeniden yapılaşması konusunda da bu dönemde bir yatırım göremedik. Ekmek üzerinden siyaset yapmamak adına bu konuları çok dile getirmiyoruz ancak gerçekleri de görmekte fayda var."

"Sayın Mansur Yavaş döneminde belediye şirketleri usulsüzlüklerle anılır hale gelmiştir. Gereksiz ve liyakatsiz işçi alımları had safhadadır. Bu sebeple şirketler şeffaf yönetilmemekte ve ciddi zarar etmektedir."