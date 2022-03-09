Yolsuzluk davası Aydın’dan Ankara’ya uzandı! Mansur Yavaş’ın gözdesiydi...

ÖNCE ALIM SONRA İHALE

Savcılık, Aydın'daki vurgunun yapıldığı tarihte Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili olan Erdoğan Öztürk'ün de "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği ve 2 yıla kadar hapse çarptırılması gerektiğini belirtti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen isimsiz ihbar mektubundaki Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2015'te gerçekleştirilen yazılım ve donanım alımlarında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine araştırılmaya başlatıldı.

İhbarda, Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı ve Sampaş şirketinin bedelsiz olarak kurmayı taahhüt ettiği programın, açık ihale ile yapılabilecekken pazarlık usulüyle yapabilmek için parçalara bölünerek birinci defada 170 bin lira, ikinci defada 200 bin lira ve üçüncü defada 200 bin lira verilerek yazılım adı altında Litera şirketinden alındığı anlaşıldı.