Yolsuzluk davası Aydın'dan Ankara'ya uzandı! Mansur Yavaş'ın gözdesiydi...
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu için 10 yıl hapis cezası istendi. Çalışmaların detaylarına inildiğinde soruşturmanın ucu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gözdesi olan Ankara ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'e de dokundu.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'deki (ASKİ) yolsuzluk soruşturması sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanı CH'li Özlem Çerçioğlu'nun da içlerinde yer aldığı 33 sanık hakkında açtığı dava, kentin gündemine bomba gibi düştü. Çerçioğlu'nun, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ile 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıl hapsi istenirken, davanın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gözdesi olan Ankara ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'e de uzandığı ortaya çıktı.
ÖNCE ALIM SONRA İHALE
Savcılık, Aydın'daki vurgunun yapıldığı tarihte Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili olan Erdoğan Öztürk'ün de "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği ve 2 yıla kadar hapse çarptırılması gerektiğini belirtti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen isimsiz ihbar mektubundaki Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2015'te gerçekleştirilen yazılım ve donanım alımlarında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine araştırılmaya başlatıldı.
İhbarda, Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı ve Sampaş şirketinin bedelsiz olarak kurmayı taahhüt ettiği programın, açık ihale ile yapılabilecekken pazarlık usulüyle yapabilmek için parçalara bölünerek birinci defada 170 bin lira, ikinci defada 200 bin lira ve üçüncü defada 200 bin lira verilerek yazılım adı altında Litera şirketinden alındığı anlaşıldı.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Devamında mevzuata aykırı şekilde iki defa alım yapıldığı, alımlara ödenen toplam miktarın 2 milyon lirayı bulduğu tespit edildi. Bunun üzerine yazılım ve donanımın satın alındıktan sonra ihalesinin yapıldığı gerekçesiyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı "ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bilirkişi ve müfettiş raporlarında, çarkı ortaya çıkaran ilginç tespitlere yer verildi.
Bunlardan birine göre, Litera firmasına ihaleye katılması için gerekli davet yazısının 31 Ekim 2014 günü saat 16.00'da faksla gönderildiği ancak firmaya henüz davet yazısı ulaşmadan aynı gün saat 15.53'te yani 7 dakika önce, ASKİ veznesine para yatırılıp dokümanın alındığı görüldü. Bu durum, firmanın davet öncesi yapılacak işten haberi olduğunun kanıtı sayıldı.
Yeni Asır'ın haberine göre Bu arada yazılım ve donanımın firmadan alındıktan 5 ay sonra parçalara bölünerek pazarlık usulü ihale yapılarak işin bu firmaya verildiği kaydedildi. Bunu ele veren unsurlardan biri de, daha ihale düzenlenmeden firmaya yazılım ve donanımla ilgili gönderilen arıza bildirimlerinin kayıtları oldu.
DİĞER DAVADA DA 14 YIL HAPSİ İSTENİYOR
CHP'Lİ Başkan Özlem Çerçioğlu için daha önce de 5 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 17 kişi hakkında açılan davada 6 yıldan 14 yıla kadar hapsi istenmişti. Aynı davada şu an cezaevinde bulunan 'FETÖ Belediyeler İmamı' Erkan Karaarslan için ise 9 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıta bugün zam var mı? 9 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? EPGİS zam açıklaması geldi mi?
- Real Madrid PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Real Madrid PSG maçı hangi kanalda?
- THY iptal edilen seferler sorgulama: 10 Mart Perşembe iptal olan uçak seferleri hangileri? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı...
- iPhone zamlı fiyatlar güncel liste: 9 Mart iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı
- 9 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel lise yayınlandı mı?
- OGM işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman bitiyor?
- Doğalgaz yardım başvuruları ne zaman sonuçlanır? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi?
- Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünleri zamlandı mı? Apple fiyatları ne kadar oldu 2022? ıPhone 7,8,11,12,13, Apple Watch...
- The Last Kingdom 5. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last Kingdom yeni sezon bugün mü, yarın mı?
- Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord server status ne demek? Discord update failed, bağlanıyor hatası ne zaman düzelecek?