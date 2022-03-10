Reklam var icraat yok! CHP’li Mansur Yavaş’ın sözleri havada kaldı: 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemedi!

Fatih Ünal, şunları söyledi:

"2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye sınırları tüm Ankara'yı kapsayınca taşra ilçelerde ve köylerde var olan asbestli borular büyük oranda yenilenmiştir. 2014-2019 arasında yenilenen asbestli boru miktarı yaklaşık 2000 kilometredir. 2019 yerel seçimleri sonrasına kalan 220 kilometrelik kısım ise CHP'li belediyece 3 yıldır bitirilememiştir.

"BİLBOARDLARLA HALKIN DUYGULARINI İSTİSMAR EDİYORLAR"

Sayın Mansur Yavaş, caddelere astırdığı 'Kanserojen su boruları yenileniyor' bilbordları ile 3 yılın sonunda hâlâ Ankaralıları kandırmakla meşgul. Halbuki 2020 yılında, boruları 1 yılda yenileyeceği sözünü bizzat kendisi vermişti. Maalesef bunu da yarım kalan diğer işleri gibi bitiremedi.