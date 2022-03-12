Vinnitsya Valisi Borzov: Yardımları için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz

Mücadele etmeye devam edeceklerini dile getiren Borzov Ukraynalıların saldırılara karşı kenetlendiğini söyleyen Borzov, "Şu anda bizim bölgemizde her şey kontrol altında. Fakat bundan 2 gün önce havaalanımız vuruldu kayıplarımız var. Bunun haricinde alarm durumundayız. Asker ve halk bir arada, herkes birbirine yardım ediyor. Omuz omuza savaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.