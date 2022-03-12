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Vinnitsya Valisi Borzov: Yardımları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Vinnitsya Valisi Borzov: Yardımları için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz

Rus ordusunun hedefindeki Vinnitsya kentinin Valisi Serhiy Borzov A Haber'e konuştu. "Mücadeleye devam edeceklerini" vurgulayan Borzov, Türkiye'nin müzakerelerdeki rolüne dikkat çekti.

Ukrayna savaşının başından bu yana sıcak bölgede olan A Haber ekibi kritik noktalardan biri olan Vinnitsya Valisi Serhiy Borzov ile konuştu.

Borzov, "Öncelikle yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin müzakerelerdeki rolünü biliyoruz. Umarım daha güzel daha önemli şeyler yapacağız." dedi.

Mücadele etmeye devam edeceklerini dile getiren Borzov Ukraynalıların saldırılara karşı kenetlendiğini söyleyen Borzov, "Şu anda bizim bölgemizde her şey kontrol altında. Fakat bundan 2 gün önce havaalanımız vuruldu kayıplarımız var. Bunun haricinde alarm durumundayız. Asker ve halk bir arada, herkes birbirine yardım ediyor. Omuz omuza savaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vinnitsya'nın önemli bir tarım noktası olduğunu söyleyen Borzov, saldırıların devam etmesi halinde ülkenin açlıkla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Borzov, "Bizim aldığımız en önemli tedbirlerden biri gıda. Ve rezervlerimiz tamam. Doktorlarımız ve hastanelerimiz de hazır. Vinnitsya ülkenin tarım bölgesi, burada ekim yapılması gerekiyor ki halkımız, ülkemiz açlık çekmesin." şeklinde konuştu.

Ülkenin merkezinde yer alan Vinnitsya savaş noktalarından kaçanlara kucak açtığını ifade eden Borzov, "Şu anda Vinnitsya'da diğer şehirlerden gelen yaklaşık 30 bin Ukraynalı var. Buradan herhangi bir tahliye söz konusu değil, biz burada daha çok insanları misafir ediyoruz." dedi.

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