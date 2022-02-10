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Son dakika: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Son dakika haberine göre, birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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