21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Savcıdan Osman Kavala talebi: Çarşı davaları ayrılsın

Savcıdan Osman Kavala talebi: Çarşı davaları ayrılsın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
ABONE OL
Savcıdan Osman Kavala talebi: Çarşı davaları ayrılsın

Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan iş insanı Osman Kavala'nın yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısı, Kavala ile arkadaşlarının yargılandığı dosyanın Çarşı grubu davasından ayrılmasını talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi kabul ederse, Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan sanıklar ile olaylara karışan Çarşı grubu tekrar ayrı yargılanacak. İki dava, Yargıtay kararıyla birleşmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA