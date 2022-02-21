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Başkan Erdoğan'a hakaret davası | Selahattin Demirtaş'ın cezası kesildi

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Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Başkan Erdoğan’a hakaret davası | Selahattin Demirtaş’ın cezası kesildi

Son dakika haberi... HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın 24 Arlaık 2015 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

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