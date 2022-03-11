11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yargıtay’da yapay zeka dönemi 2023’te başlayacak

Yargıtay’da yapay zeka dönemi 2023’te başlayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
ABONE OL
Yargıtay’da yapay zeka dönemi 2023’te başlayacak

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, yapay zeka tabanlı “Yargıtay İçtihat Merkezi” kurulmasına ilişkin imzalar atıldı. Yargıtay İçtihat Merkezi’nin 2023 yılında faaliyete geçmesi öngörülüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA