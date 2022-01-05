CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bir skandal daha! AK Partili üyeye zorbalık
Son dakika haberleri... Irkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal. Meclis toplantısı sırasında şova soyunan Özcan, toplantıya getirdiği ampulü yere atarak kırdı. Şovanist hareketine "Az önceki hareketinizden dolayı size geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir. Siz zeka yoksununuz" şeklinde cevap veren AK Partili Uğur Akbay'ı zabıtalar aracılığıyla salondan çıkarttı.
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ırkçı söylemleri ve eylemleri ile kadınlara yönelik çirkin tavırları nedeniyle ödül gibi ceza verilen CHP Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan skandallara doymak bilmiyor.
Meclis kürsüsü aracılığı ile kendi şovunu yapan Özcan bu sefer toplantıya getirdiği ampul ile sahneye çıktı.
"SİZE ŞAHSINIZDA GERİ ZEKALI DEMEK İSTERDİM AMA..."
Yaşananların ardından konuşan AK Parti'li Uğur Akbay, "Az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye size zeka yoksununuz..." ifadelerini kullandı.
ZABITALAR İLE SALONDAN ÇIKARTTI
Akbay'ın konuşmasını engelleyen Özcan, "Ne demek geri zekalısınız ya. Uğur Bey hemen kürsüyü ve toplantıyı terk etmeni talep ediyorum. Gönderin görevlileri. Çağırın zabıta arkadaşları çıkarın. Mikrofonu kapatın. Haddini bil. Terbiyesiz. Biz burada halkın iradesiyiz" diye konuştu.
Zabıtalar tarafından kürsüden alınan Akbay, yerine oturmak isterken Özcan, "Uğur Bey zorluk çıkarmayın. Arkadaşların suçu yok, görevlerini yapıyorlar. Talimatı ben veriyorum. İç tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturun demedim" dedi.
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