CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bir skandal daha! AK Partili üyeye zorbalık

ZABITALAR İLE SALONDAN ÇIKARTTI

Akbay'ın konuşmasını engelleyen Özcan, "Ne demek geri zekalısınız ya. Uğur Bey hemen kürsüyü ve toplantıyı terk etmeni talep ediyorum. Gönderin görevlileri. Çağırın zabıta arkadaşları çıkarın. Mikrofonu kapatın. Haddini bil. Terbiyesiz. Biz burada halkın iradesiyiz" diye konuştu.