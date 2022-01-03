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Son dakika: CHP'den flaş Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: CHP’den flaş Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı

Son dakika haberine göre; CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için uyarı cezası verdi.

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