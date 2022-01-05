CHP'de seçim kaosu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan rest çeken Tanju Özcan'a flaş cevap
2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP'deki kaos her geçen gün artıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendini aday göstermek için uğraşırken parti içindeki muhalefet büyüyor. Millet İttifakı'nda birçok isim konuşulurken, CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'na rest çekti. Özcan'ın çıkışıyla yeniden karışan CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu, "100 bin imza topla aday ol" cevabını verdi.
Millet İttifakı'nda adaylık muamması sürerken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan da hesapları karıştıran bir çıkış gelmişti. Özcan, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de 'bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?' demeyin" diyerek partisine ve ittifaka gözdağı vermişti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özcan'ın çıkışına yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Herkesin aday olduğu ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilir. 100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir." dedi.
TANJU ÖZCAN'DAN CHP VE İTTİFAKA GÖZDAĞI
Irkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2023'te yapılacak seçimlerde ittifakın ve partisinin doğru adayı belirlemesi gerektiğini, yanlış yapma şansları olmadığını ifade etti.
Özcan, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de 'bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?' demeyin"dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZCAN'A YANIT
Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'ın çıkışına gecikmeden yanıt verdi. CHP Lideri, "Herkesin aday olduğu ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilir. 100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir. Biz kimseye sen aday olmayacaksın diye baskı yapmıyoruz. Dolayısıyla Tanju Bey de kendi ilettiği il çerçevesinde, belediye başkanlığı yaptığı ilin hassasiyetlerini dikkate alarak politika yapıyor. Saygı duymak gerekiyor bir anlamda." dedi.
MİLLET İTTİFAKI'NDA 'ADAY' MUAMMASI SÜRÜYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her platformda aday olmak istediğini dile getiriyor. İttifakın diğer ortağı İYİ Parti ise üst düzey açıklamalar ile Kılıçdaroğlu ismini her fırsatta veto ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor. Akşener'in özellikle, 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklediği belirtiliyor.
İmamoğlu da bur çerçevede il il ziyaretler gerçekleştiriyor. Ancak Kılıçdaroğlu da, Akşener'in işaret ettiği Yavaş ve İmamoğlu isimlerini veto ediyor. İttifakın 2023 adayı belirlenirken HDP'nin de destek vereceği bir ismin üzerinde uzlaşılacağı ifade ediliyor
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