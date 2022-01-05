CHP’de seçim kaosu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan rest çeken Tanju Özcan’a flaş cevap

Millet İttifakı'nda adaylık muamması sürerken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan da hesapları karıştıran bir çıkış gelmişti. Özcan, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de 'bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?' demeyin" diyerek partisine ve ittifaka gözdağı vermişti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özcan'ın çıkışına yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Herkesin aday olduğu ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilir. 100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir." dedi.