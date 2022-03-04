Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? Bakan Kirişci'nin öz geçmişi
Vahit Kirişçi kimdir? Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı. Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'nin hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? İşte yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin öz geçmişi...
Vahit Kirişçi kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlananan karara göre, görevden affını isteyen ve bu talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci getirildi. Bu gelişmelerin ardından yeni Bakan Kirişçi'nin hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? İşte yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin hayat hikayesi...
VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?
Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960 tarihinde, Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitiren Kirişci, yüksek lisansını aynı fakültenin Fen Bilimleri Enstitüsünde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesinde tamamladı.
Kirişci, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında teknik eleman olarak çalıştı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör olan Kirişci, bir kısmı yabancı dilde olmak üzere, çok sayıda makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı.
Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlenen Kirişci, 22'nci dönemde AK Parti'den Adana Milletvekili seçildi. Aynı dönemde Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olarak, Başkanvekilliği görevini yürüten Kirişci, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu ve 23'üncü dönemde aynı göreve yeniden seçildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? Bakan Kirişci'nin öz geçmişi
- MEB 1.651 personel alımı yapılacak! MEB personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?
- Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? İşte daha önce yaptığı görevler...
- 3.000 bekçi alımı yapılacak! Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak?
- Burdur'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Burdur'da okullar tatil olacak mı? Burdur Valiliği son dakika...
- Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek?
- Memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?
- Erken emeklilik için yaş şartı aranmıyor! 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emeklilik imkanı! 2003 ve sonrası işe girenler...
- Isparta ve Afyon'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Afyon ve Isparta'da okullar tatil olacak mı? Son açıklamalar...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri bugün yattı mı? 2022 çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası ödeme takvimi...
- 4 Mart Cuma hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Artvin, Rize, Sivas, Kars, Ardahan...
- Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı?