Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? Bakan Kirişci’nin öz geçmişi

Kirişci, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında teknik eleman olarak çalıştı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör olan Kirişci, bir kısmı yabancı dilde olmak üzere, çok sayıda makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı.