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Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? Bakan Kirişci'nin öz geçmişi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? Bakan Kirişci’nin öz geçmişi

Vahit Kirişçi kimdir? Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı. Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'nin hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? İşte yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin öz geçmişi...

Vahit Kirişçi kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlananan karara göre, görevden affını isteyen ve bu talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci getirildi. Bu gelişmelerin ardından yeni Bakan Kirişçi'nin hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? İşte yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin hayat hikayesi...

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960 tarihinde, Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitiren Kirişci, yüksek lisansını aynı fakültenin Fen Bilimleri Enstitüsünde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesinde tamamladı.

Kirişci, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında teknik eleman olarak çalıştı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör olan Kirişci, bir kısmı yabancı dilde olmak üzere, çok sayıda makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı.

Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlenen Kirişci, 22'nci dönemde AK Parti'den Adana Milletvekili seçildi. Aynı dönemde Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olarak, Başkanvekilliği görevini yürüten Kirişci, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu ve 23'üncü dönemde aynı göreve yeniden seçildi.

Kirişci, Resmi Gazete'nin 4 Mart 2022 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Tarım ve Orman Bakanı oldu.

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babası.

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