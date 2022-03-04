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Son dakika: Tarım Bakanlığında devir teslim | Vahit Kirişçi görevi Bekir Pakdemirli'den devraldı

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Tarım Bakanlığında devir teslim | Vahit Kirişçi görevi Bekir Pakdemirli’den devraldı

Son dakika haberi... Tarım Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapılıyor. Bekir Pakdemir'li görevi Vahit Kirişçi'ye devrediyor. Kirişçi, "Türkiye pek çok üründe kendi kendine yeterliliği olan bir ülke olarak örnek bir ülke oldu. Biz bu ülkenin bahçesiyle meşgul olan tüm üreticilerimize müteşekkir olmamız gerekir. Orman kısmı da bizim için son derece önemli. Bunlara ilişkin de ormanımızın vazgeçilmez olduğunu da yaşadık." dedi.

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