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Son dakika: Çiftçilere tarımsal destek! Bakan Kirişçi ödemelerin tarihini açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Son dakika: Çiftçilere tarımsal destek! Bakan Kirişçi ödemelerin tarihini açıkladı

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılan açıklamada, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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