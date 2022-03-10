Türkiye ile Angola arasında mutabakat zaptı imzalandı

Her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının 2021 yılı Temmuz ve Ekim aylarında karşılıklı olarak yapmış oldukları ziyaretlerin iki ülke ilişkilerine daha da ivme kazandırdığını belirten Bakan Murat Kurum, "İnşallah imzalayacağımız mutabakat zaptı ile Bakanlıklarımız arasındaki kurumsal temaslar daha da güçlenecek." dedi.

Angola'nın planlı büyümesi ve gelişmesi arzusunda olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her türlü özveriyi göstereceklerini kaydetti.