Dünyanın gözü Antalya’daki zirvede! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ilk kez bir araya geldi

MOSKOVA'DAN YUMUŞAMA MI?

Türkiye'nin arabuluculuk girişimiyle Antalya'da masaya oturacak iki ülkeden kritik görüşmeyle ilgili açıklamalar geldi. Kuleba,"Bizim görüşme masasına koyacağımız bir numaralı konu savaşın durdurulması. Rus tarafından talebimiz hemen ateşkes ilanı ve Rus kuvvetlerinin koşulsuz şartsız Ukrayna'dan çıkması. Rus tarafından Lavrov'un ne söyleyeceğini dikkatle dinleyeceğiz. Ancak oraya teslim olmak için gitmediğimizi bilmeliler. Bizimle ultimatomlar diliyle konuşmaya başlarsa biz de cevabını veririz" dedi.