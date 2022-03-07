Son dakika: Ukrayna'dan tahliye | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Lavrov ile Kuleba Antalya'da görüşecek
Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna savaşı 12. gününe girerken Türk vatandaşların tahliyesi de devam ediyor. Tahliyelerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA ve TRT muhabirlerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya'da üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ MUHATAPLARIYLA 19, BEN DE 40 GÖRÜŞME YAPTIM"
Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durdurulması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüreceğini vurguladı.
Çavuşoğlu, "Saldırının başlamasından bu yana Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 görüşme gerçekleştirdi, ben de 40 görüşme yaptım. Kuleba ile 6, Lavrov ile 4 kez telefonla görüştüm. Öncelikli amacımız çatışmaların durdurulması." diye konuştu.
Söz konusu çatışmalar başlamadan önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü ve iki mevkidaşı 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya getirme teklifinde bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, her iki tarafla Türkiye'nin temasını kesmeden sürdürdüğünün altını çizdi.
LAVROV VE KULEBA ANTALYA'DA GÖRÜŞECEK
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Savaşın ardından bu çabamızı daha da arttırdık ve iki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Bilahare Lavrov, Antalya'daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi.
Her iki bakan, Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü bir formatta ve 10 Mart Perşembe günü inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz."
Çavuşoğlu, çatışmaların bir an önce durmasıyla, kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye liderleri arasında yapılan telefon görüşmesinde varılan anlaşmalar çerçevesinde, üç bakanın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.
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