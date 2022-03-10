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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre: Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı. Sivas ve Malatya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan N.A, S.U, D.K. ve Y.K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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