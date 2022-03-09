09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2022
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ve Endonezya'nın G20 Dönem Başkanlığının ele alındığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA