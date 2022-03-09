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Son dakika | PKK'ya Eren Kış-30 operasyonu başladı! 571 personel katılıyor

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Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Son dakika | PKK’ya Eren Kış-30 operasyonu başladı! 571 personel katılıyor

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN KIŞ-30 (HAKKARİ-KAVAKLI) ŞEHİT J.ÇVŞ. MEHMET SANCAR" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (571) personel (41) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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