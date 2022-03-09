Son dakika | PKK'ya Eren Kış-30 operasyonu başladı! 571 personel katılıyor
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN KIŞ-30 (HAKKARİ-KAVAKLI) ŞEHİT J.ÇVŞ. MEHMET SANCAR" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (571) personel (41) operasyonel tim görev alıyor.
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