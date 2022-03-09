Hakkari’de okullar tatil mi? 10-11 Mart Hakkari, Şırnak ve Kars’ta kar tatili var mı? Son açıklamalar...

Hakkari'de okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok bölgesi için kar yağışı uyarıları geliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilirken, Hakkari, Şırnak ve Kars'ta tatil uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Hakkari'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Hakkari, Şırnak ve Kars'ta kar tatili var mı? İşte cevaplar...

HAKKARİ, ŞIRNAK VE KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Hakkari, Şırnak ve Kars'ta kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikler tarafından kar tatili duyurusu geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte kar tatili olan iller: