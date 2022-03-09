Rize'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta kar tatili var mı?
Rize'de okullar tatil mi? Yurt genelinde başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul ve Kocaeli'de 14 Mart'a kadar okulların tatil edilmesinin ardından bazı illerde kar tatili araştırmaları hız kazandı. Peki, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta okullar tatil mi? İşte kar tatili ile ilgili son açıklamalar...
Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok bölgesi için kar yağışı açıklaması geldi. Kar yağışı etkili olan bölgelerde okulların tatili edilip edilmediği konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta okullar tatil mi? İşte haberin detayları...
RİZE, ARTVİN, GÜMÜŞHANE, GİRESUN, ORDU, SAMSUN, TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun ve Tokat'ta kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikler tarafından kar tatili duyurusu geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
İşte kar tatili olan iller:
BAYBURT
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, 10 Mart Perşembe günü için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.
KOCAELİ
Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe gününden itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.
Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.
İSTANBUL
İstanbul Valiliği, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, öğretime, 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.
Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakkari'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Hakkari, Şırnak ve Kars'ta kar tatili var mı? Son açıklamalar...
- Rize'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta kar tatili var mı?
- Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 10-11 Mart Ağrı, Muş, Bitlis, Elazığ, Erzurum'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları
- 📣 Kar tatili olan iller peş peşe açıklandı: 10-11 Mart hangi illerde okullar tatil edildi? SON DAKİKA HABERLER
- Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?
- Özel sektör tatil mi? 10 Mart Perşembe günü özel sektör kar tatili yapacak mı? İstanbul Valiliği son duyurular!
- Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul'da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- AVM'ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM' kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!
- Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!
- İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!
- İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?
- 📺 Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ne zaman, saat kaçta?