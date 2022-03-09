Rize’de okullar tatil mi? 10-11 Mart Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat’ta kar tatili var mı?

Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok bölgesi için kar yağışı açıklaması geldi. Kar yağışı etkili olan bölgelerde okulların tatili edilip edilmediği konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta okullar tatil mi? İşte haberin detayları...

RİZE, ARTVİN, GÜMÜŞHANE, GİRESUN, ORDU, SAMSUN, TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun ve Tokat'ta kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikler tarafından kar tatili duyurusu geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte kar tatili olan iller: