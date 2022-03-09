Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 10-11 Mart Ağrı, Muş, Bitlis, Elazığ, Erzurum’da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları

Ağrı'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok bölgesinde kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardınan Ağrı, Muş, Bitlis, Elazığ ve Erzurum'da okulların tatil edilip edilmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 10-11 Mart Ağrı, Muş, Bitlis, Elazığ, Erzurum'da kar tatili var mı? İşte haberin detayları...

AĞRI, MUŞ, BİTLİS, ELAZIĞ, ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Ağrı, Muş, Bitlis, Elazığ ve Erzurum'da kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikler tarafından kar tatili duyurusu geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte kar tatili olan iller: