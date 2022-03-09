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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 9 Mart Kovid-19 vaka - vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 9 Mart Kovid-19 vaka - vefat sayıları

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı 9 Mart 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını açıkladı. İşte günün vaka ve vefat rakamlarını içeren tablonun detayları...

SON DAKİKA | 9 Mart 2022 koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını Sağlık Bakanlığı tarafından açıkladı..

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 366 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 822 oldu.

8 MART

7 MART

6 MART

5 MART

4 MART

3 MART

2 MART

1 MART

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