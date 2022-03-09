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Haberler Galeri Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?

Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?

Son dakika... Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler açıklandı. Eğitim faaliyetleri ve idari izin ile ilgili kararını açıklayan Valilik, alınan yeni kararları kamuoyu ile paylaştı. Bu gelişmelerin ardından Kocaeli'de okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 15:37
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Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli’de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?

Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği tarafından eğitim faaliyetlerine ara verilmesi ve idari izin ile ilgili alınan karar açıklandı. Kocaeli'de etkili olan yağmur, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli’de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü okullar tatil olacak. Kar tedbirleri kapsamınıda Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararlar şöyle:

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Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli’de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?

KOCAELİ KAR TEDBİRLERİ NELER?

Meteoroloji verilerine göre ilimizi de etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları (yağmur, yoğun kar yağışı ve fırtına) nedeniyle Valiliğimizce 08.03.2022 tarihinde yapılan Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

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Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli’de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?

1. 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

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Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli’de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine,