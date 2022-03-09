Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?

Son dakika... Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler açıklandı. Eğitim faaliyetleri ve idari izin ile ilgili kararını açıklayan Valilik, alınan yeni kararları kamuoyu ile paylaştı. Bu gelişmelerin ardından Kocaeli'de okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.03.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 15:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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