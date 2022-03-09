📣 Kar tatili olan iller peş peşe açıklandı: 10-11 Mart hangi illerde okullar tatil edildi? SON DAKİKA HABERLER
Kar tatili olan iller hangileri? Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Valilikler tarafından son dakika olarak duyurulan kar tatili haberlerinin ardından, hangi illerde okulların tatil olacağı araştırılmaya başlandı. 10-11 Mart tarihlerinde tatil olacak iller listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 10-11 Mart hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller...
Giriş Tarihi: 09.03.2022
15:54 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
15:56
Kar tatili olan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul başta olmak üzere mart ayı bazı illerde kar yağışlı geçiyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler tarafından kar tedbirleri hayata geçirildi. Kar tatili olan iller listesini yazımızda ele aldık. Peki, 10-11 Mart hangi illerde okullar tatil edildi?
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10-11 MART HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Valilikler tarafından kar tatili haberleri peş peşe geliyor. İşte kar tatili olan iller:
BAYBURT
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, 10 Mart Perşembe günü için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.
KOCAELİ
Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart Perşembe gününden itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.
Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.
İSTANBUL
İstanbul Valiliği, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, öğretime, 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışı önlemleri ele alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir.