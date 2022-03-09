09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç yakalandı

FETÖ'nün eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç yakalandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
ABONE OL
FETÖ’nün eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç yakalandı

Son dakika haberi... Ankara'da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden hakkındaki 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç, yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA