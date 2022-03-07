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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü.

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