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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluUkrayna'dan bugün yola çıkan 699 kişi ile tahliye edilen vatandaş sayısının 13 bin 120 olduğunu açıkladı.

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