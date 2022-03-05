05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2022
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkent Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev görüşmede, "İlişkilerimiz sadece ikili formatta değil, bölgesel güvenlik açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA