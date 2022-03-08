CHP'de rüşvet skandalı: İl başkan yardımcısı gözaltına alındı | İl başkanı ve belediye başkanı tutuklanmıştı!
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında CHP’li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geç yıl tutuklanmıştı. Yaşanan son dakika gelişmesine göre, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş da rüşvet suçlaması ile gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geç yıl tutuklanmıştı.
KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş'ın rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
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