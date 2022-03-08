Beyaz baretli melekler: O başarmışlık hissi her şeye bedel

"TÜM EMEKÇİ KADINLARIMIZA SELAM OLSUN"

"Kendine güvenen ve inanan tüm kadınların her sektörde yer alması gurur verici. Kadınların üstesinden gelemeyeceği bir iş yok." diyor ve ekliyor: "Bir kadın olarak şantiyede yaşadığım zorluk yok dersem aslında yalan olur ancak mesleğime aşık ve işkolik bir insan olduğum için zorlukların çoğu bazen tatlı bile gelebiliyor." Kadınların her sektörde kendini ispatladığını hatırlatan Tatlı, "Ekmeğini taştan çıkaran tüm emekçi kadınlarımıza selam olsun" diye dayanışma mesajı veriyor.