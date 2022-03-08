Beyaz baretli melekler: O başarmışlık hissi her şeye bedel
İş hayatından tutun da toplum içindeki yaşantıya kadar kadının olduğu her yer güzelleşiyor. İnşaat sektörü de bunların arasında yer alıyor. Plazaların konforlu alanı yerine şantiyelerde çalışmayı seçen kadın mühendisler, erkekleri bu alanda geride bırakıyor.
Erkeklerin çalışma alanı olarak bilinen antiyelerde, artık kadınlar da "buradayım" diyor. İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kübra Tatlı (23) ve Meltem Ayer (23) lisans eğitiminin akabinde İzmir'de TOKİ şantiyesinde mesleğini özveriyle devam ediyor. İnşaat mühendisi olarak çalışmaya başlayan 2 genç mühendis, akademik eğitimini sahaya başarılı bir şekilde aktarıyor.
"HER İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİ BİLİYORUM"
İnşaat mühendisi Kübra Tatlı, mesleğine aşık bir kadın. Şantiyede çalışmasının çocukluk hayali olduğunu söyleyen Tatlı, "Günümüz şartlarında sektörün ve piyasanın sıkıntılarını az çok biliyordum. Ancak her işin üstesinden geleceğimi bildiğim için cesaretle işe atıldım." ifadesini kullanıyor.
"TÜM EMEKÇİ KADINLARIMIZA SELAM OLSUN"
"Kendine güvenen ve inanan tüm kadınların her sektörde yer alması gurur verici. Kadınların üstesinden gelemeyeceği bir iş yok." diyor ve ekliyor: "Bir kadın olarak şantiyede yaşadığım zorluk yok dersem aslında yalan olur ancak mesleğime aşık ve işkolik bir insan olduğum için zorlukların çoğu bazen tatlı bile gelebiliyor." Kadınların her sektörde kendini ispatladığını hatırlatan Tatlı, "Ekmeğini taştan çıkaran tüm emekçi kadınlarımıza selam olsun" diye dayanışma mesajı veriyor.
HER MESLEĞİN ZORLUĞU VARDIR
Meltem Ayer, 5 aydır şantiyede çalıştığını belirterek, "Her mesleğin kendine göre zorlukları olduğunu düşünüyorum. Bu mesleği de severek ve isteyerek yaptığım için ufak tefek zorlukları göz ardı ediyorum. Bu konu da hiçbir tereddüt yaşamadım." diyor. "Toz, toprak arasında çalışmak zor mu?" sorusunu sorduğumuzda "Zorlukları oluyor ama günün sonunda o başarmışlık hissi her şeye bedel." yanıtını veriyor.
KADININ OLDUĞU HER YERDE DÜZEN OLUR
Kadınların her alana olduğu gibi inşaat sahasına da girebileceğini dile getiren Ayer, şu ifadeleri kullanıyor: "Şantiyelerde de kadın mühendisler olmalı bence. Çünkü kadının olduğu her yerde düzen ve saygının olduğuna inanıyorum. Bir mesleği erkek yapabiliyorsa kadın da yapar. Kadın yapabiliyorsa erkek de yapar. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur."
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