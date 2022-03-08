CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kendisiyle ilgilenmeyen güvenlik görevlisini işten attırdı! “Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?”

"SEN KİMSİN ULAN, BEN SANA KİMLİK GÖSTERECEĞİM"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile arasında geçen konuşmanın ardından işten çıkarıldığını söyleyen Hakan Karakuş, milletvekilinin kendisiyle son derece kaba bir üslupla konuştuğunu belirterek, "4. Levent İstasyonu Kuzey bölümünde görevimin başındayken, yanımdaki başka bir kişiye adres sordu. Kişi adresi bilmeyince bana yönlendirdiler. Ben de gözüm sağ tarafta güvenlik noktasını kontrol ederken kişiye adresini tarif ettim. Sonrasında bana yönelerek tekrar adres sordu. Ben de tekrar aynı şekilde sol arka taraftan çıkması gerektiğini söyledim. Daha sonra geri gitti, üç adım sonra geldiğinde omzuma sert bir şekilde vurarak, 'Benimle neden ilgilenmiyorsun?' dedi. Ben de ona, 'Buyurun, bir şey mi soracaksınız? Adres sordunuz, ben de tarif ettim' dedim. O da bana, 'Ben milletvekiliyim, benimle ilgileneceksin' deyince, 'Tamam, bir şey daha mı soracaksınız? Ne yapabilirim' dedim. Bunun üzerine, 'Sen ne kadar terbiyesiz bir adamsın yahu?' dedi Sonra, 'Milletvekili olduğunuzu söylüyorsunuz, kimliğinizi ibraz edebilir misiniz' dedim. O da 'Sen kimsin ulan, ben sana kimlik göstereceğim' deyince ben daha bir şaşırdım" ifadelerini kullandı.