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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, her birine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum." ifadelerine yer verdi.

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